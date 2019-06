المتوسط:

علن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ترحيبه بنائبه الجديد يعقوب الحلو بالبعثة كنائب لرئيس البعثة وكمنسق للشؤون الانسانية،

وقال سلامة، خلال بيان للبعثة الأممية، إنه” يتطلع بأمل لالتحاق الزميل يعقوب الحلو بالبعثة كنائب لرئيس البعثة وكمنسق للشؤون الانسانية”.

وأكمل سلامة، “أقدر كل التقدير خبرته الواسعة في هذا المجال، لاسيما في سوريا وليبيريا وغيرها من الدول”.

