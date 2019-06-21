الزنتان ترسل قافلة إغاثية إلى غات

وصلت إلى مدينة العوينات قافلة إغاثية من الزنتان في إطار المساعدات المقدمة إلى مناطق غات وماجاورها من المناطق المتضررة جراء السيول والأمطار التي اجتاحت المنطقة.

واحتوت القافلة على مياه للشرب وفحم ووقود وحفاظات للأطفال وأغطية وقد انطلقت تحا إشراف منظمة العمل التطوعي بمدينة النونتان ومكتب الشؤون الاجتماعية.

وتأتي هذه البادرة لتقول أن أيادي الخير لم ترتخ ولا زالت ممدودة لأهل مدينة غات عبر قوافل الخير التي انطلقت إليها من جل المدن والمناطق الليبية في رسالة مفادها “فزعة ليبيّة” تظهر عند المحن .

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