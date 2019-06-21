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الزنتان ترسل قافلة إغاثية إلى غات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مدينة العوينات قافلة إغاثية من الزنتان في إطار المساعدات المقدمة إلى مناطق غات وماجاورها من المناطق المتضررة جراء السيول والأمطار التي اجتاحت المنطقة.

واحتوت القافلة على مياه للشرب وفحم ووقود وحفاظات للأطفال وأغطية وقد انطلقت تحا إشراف منظمة العمل التطوعي بمدينة النونتان  ومكتب الشؤون الاجتماعية.

وتأتي هذه البادرة لتقول أن أيادي الخير لم ترتخ ولا زالت ممدودة لأهل مدينة غات عبر قوافل الخير التي انطلقت إليها من جل المدن والمناطق الليبية في رسالة مفادها “فزعة ليبيّة” تظهر عند المحن .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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