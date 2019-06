المتوسط:

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبوشكيوات عودة الرحلات من وإلى مطار ‎معيتيقة.

وكانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق قد أعلنت عن توقف الرحلات بسبب قصف استهدف المطار.

The post “مواصلات الوفاق” تعلن عودة الرحلات في مطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية