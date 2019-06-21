افتتاح مركز شرطة العويلية عقب استكمال أعمال صيانته

العويلية 21 يونيو 2019 (وال)- أفتتح بمنطقة العويلية، مركز شرطة العويلية التابع لمديرية أمن المرج، بعد استكمال أعمال الصيانة التي أجريت له وتجهيزه.

هذا وقد حضر حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الخميس، مدير أمن المرج عقيد سالم ماضي، والنائب منعم بو حسن، وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، إلى جانب أعيان وحكماء المنطقة، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.

وتخللت الاحتفالية إلقاء العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية هذا المرفق الأمني، وإعادة صيانته وتجهيزه بالمتطلبات اللازمة، حتى يكون بالمستوى المطلوب من أجل بسط الأمن في المنطقة.

وأعرب مدير أمن المرج عقيد سالم ماضي عن شكره للمواطن حسين علي الخضري، لتبرعه في إنجاز أعمال الصيانة لمركز شرطة المرج في ظرف وجيز، ليتمكن المنتسبين من أداء عملهم بكل يُسر وسهولة.

وكانت أعمال الصيانة في المركز تمثلت في تجهيز مكتبي للمركز، وصيانة مرافق المبنى، وتجهيز عيادة طبية، وغرفة سيطرة وتحكم، وتركيب منظومة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى توفير سيارة حديثة لمساعدة المركز في استتباب الأمن في المنطقة. (وال- العويلية) أ ف/ ر ت

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