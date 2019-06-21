انطلاق مهرجان افتح يا سمسم بالغريفة

انطلق بمنطقة القعيرات بالغريفة مهرجان افتح يا سمسم في دورته الرابعة بحضور أعضاء وعميد بلدية الغريفة وأهال من البلدة.

وقد تم تنظيم هذا المهرجان بمجهودات ذاتية من جمعية بصمتي الخيرية ونادي المرأة المبدعة، حيث كان للمرأة فيه الدور الكبير كما شهد عرضا للأزياء قدمه الأطفال، ومعرضا للمشغولات اليدوية والمأكولات من إعداد المشاركات في المهرجان.

ويستمر المهرجان لثلاثة أيام تسعى من خلاله النسوة للدخول في عالم التسويق وإبراز منتجاتهن محليا واستثمار وقتهن في تنمية قدراتهن المهنية ومواصلة نشاطاتهن المتميزة بالإمكانيات المتوفرة لديهن.

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