البدء في تنفيذ مشروع “المنطقة الإدارية المقترحة” ببلدية بنينا

بنينا 21 يونيو 2019 (وال)- أعلن المجلس التسييري لبلدية بنينا، البدء في تنفيذ مشروع المنطقة الإدارية المقترحة داخل البلدية، إحدى مشاريع المتعاقد عليها مع المجلس التسييري للبلدية.

هذا ويشرف على المشروع قطاع الإسكان والمرافق بالبلدية، وتنفذه شركة المدينة الراقية، وتضم المنطقة المقترحة عدد من المباني الإدارية بينها: مركز للعلاج الطبيعي، ومركز لعلاج السكري، وديوان بلدية بنينا، ومبنى الجوازات بنينا، وعدد من المباني الإدارية الأخرى.

كما يشمل المشروع أيضًا عدد من المسطحات الخضراء، وحديقة عامة كمتنفس للسكان، وملعب لكرة القدم، بالإضافة إلى مواقف واسعة للسيارات داخل المنطقة، وكذلك ساحات عامة. (وال- بنينا) ر ع/ ر ت

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