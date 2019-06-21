مواطن يغطي تكاليف صيانة “شرطة” العويلية

افتتح مركز شرطة منطقة العويلية الواقعة شرق المدينة ليكون جاهزا لتقديم خدماته للمواطنين بعد استكمال عمليات الصيانة له من قبل أحد رجال الأعمال في مدينة المرج.

و يعد المركز النقطة الأمنية الوحيدة والذي يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على المن كما انه يغطي مساحة شاسعة وقد كان يعاني نقص التجهيزات حتى قام أحد رجال الأعمال بصيانة كاملة للمركز وتزويده بمعدات وغرفة إسعاف وسيارة وكاميرات مراقبة على الطريق العام.

وشهد افتتاح المركز حضورا واسعا من سكان المنطقة ومشائخ وأعيان المرج كما تم فيه تكريم الشخصيات التي كان لها الدور الكبير في نشر الأمن في منطقة العويلية المتاخمة لمدينة المرج.

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