المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تعرض خمسة عاملين تابعين لشركة أكاكوس للعمليات النفطية أثناء نقلهم في سيارة مخصصة لنقل موظفي حقل الشرارة من وإلى مدينة أوباري، للسرقة وذلك يوم أمس الخميس.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه ” تم تجريد كافّة الركاب من جميع أمتعتهم تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهم جسديّا، وتركوا على جانب الطريق إلى حين مرور سيارة أخرى بالمنطقة، قامت على الفور بإبلاغ أفراد الأمن الصناعي، الذين انتقّلوا الى عين المكان لتقصّي الأمر.

وتقوم قوات الأمن حاليا بالتحقيق في الحادثة والتواصل مع السلطات المحلية في هذا الخصوص”.

وأعربت المؤسسة ، عن قلقها البالغ إزاء الانتهاك الصارخ للقانون وتدهور الأوضاع الأمنية في منشآت قطاع النفط والمناطق المجاورة لها، بحسب ما جاء في البيان.

The post “الوطنية للنفط”: سرقة سيارة مخصصة لنقل عمال حقل الشرارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية