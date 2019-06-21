الزائدي: نحن نعمل ودع الآخرين يتقولون

دعا الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية، مصطفى الزائدي، من وصفهم بـ “الوطنيين” إلى الاستمرار في العمل من أجل بناء ليبيا.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ليكن شعار الوطنيون الذين يكافحون من أجل ليبيا جديدة واحدة مستقلة مستقرة مزدهرة يتعايش شعبها معا في وئام بسلام هو “نحن نعمل، ودع الاخرين يتقولون، لدينا الكثير لنعمله فلا ينبغي أن ننكر عليهم القليل ليقولوه”.

حديث الجمعة امّا بعد .ليكن شعار الوطنيون الذين يكافحون من أجل ليبيا جديدة واحدة مستقلة مستقرة مزدهرة يتعايش شعبها معا… Posted by Mustafa Elzaidi on Friday, June 21, 2019

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