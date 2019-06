المتوسط :

قال اللواء فوزي المنصوري أمر غرفة عمليات اجدابيا وآمر محور عين زارة، إن” الجيش يقترب من مركز العاصمة طرابلس بعد أن نجح في إستنزاف قوى المليشيات ما جعلها غير قادرة على التحكم في سير المواجهات”.

وأكمل اللواء المنصوري ، أن “المعركة حول المطار مثلت ضربة قاصمة لظهر تلك المليشيات وفتحت المجال للجيش للسيطرة على معسكر النقلية”.

وأضاف المنصوري، أن ” الجيش يستعد لدخول العاصمة، و هناك خطة متكاملة أعدها الجيش لبسط نفوذها على طرابلس”.

فوزي المنصوري

The post المنصوري: معركة” مطار طرابلس” ضربة موجعة للميليشيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية