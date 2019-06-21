حادث سيّر يُودي بحياة عائلتين بين مدينتي المرج والبيضاء

المرج 21 يونيو 2019 (وال)- أدى حادث سيّر أمس الخميس، بحياة عائلتين في الطريق الرابط بين مدينتي المرج والبيضاء.

وذكرت مديرة المكتب الإعلامي لمستشفى المرج العام مبروكة صالح أن حادث السيّر وقع تصادم بين سيارتين، نتج عنه وفاة “8” أشخاص وهم : العائلة الأولى:

وأضافت مبروكة صالح أن العائلة الثانية تتكون من :

وأوضحت مبروكة صالح أن الحادث المروع نتج تصادم السيارتين بمنطقة البياضة الواقعة ببلدية ساحل الجبل الأخضر، والتي تبعد قرابة 40 كيلومتر عن مستشفى المرج العام.

وأشارت مبروكة صالح إلى أن قسم الإسعاف بالمستشفى العام، قد أجتهد في إنقاذ حياة العديد من المواطنين بحسب الإمكانات المتاحة، مناشدة في الوقت ذاته الجهات المعنية الحكومية والأهلية، بضرورة وضع حلول لتهالك البنية التحتية بالطرق السريعة، وتركيب لافتات توضيحية ومرورية، فضلا عن البرامج التوعية للحد من السرعة القاتلة. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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