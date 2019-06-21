البدء في تقديم جرعة التطعيمات الإجبارية للحجاج ببلدية الساحل

الساحل 21 يونيو 2019 (وال)- بدأ مركز الرعاية الصحية الأولية في زواية العرقوب ببلدية ساحل الجبل الأخضر، في تقديم جرعة من التطعيمات الإجبارية للحجاج استعداداً لمغادرتهم للبلاد.

هذا وتلقى الحجاج التطعيمات بمركز الرعاية الصحية، إضافة إلى إجراء الكشف الطبي الأساسي.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي ببلدية ساحل الجبل الأخضر محمود بوعصيدة – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن عمليات إتمام الإجراءات الصحية للحجاج البالغ عددهم “49” حاجًا قد انتهت بالشكل المطلوب.

وأوضح بوعصيدة أنه بانتهاء مرحلة التطعيمات، سينتهي الحجاج من كافة إجراءات الاستعداد للسفر، في انتظار موعد التوجه إلى الأراضي المقدسة. (وال- الساحل) أ ف/ ر ت

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