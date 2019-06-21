رئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل يبحث حل مشاكل منطقة بوترابة الواقعة داخل نطاق البلدية

الساحل 21 يونيو 2019 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل الجبل الأخضر يونس عبد الشفيع، اجتماعًا مع أهالي وأعيان منطقة بوترابة الواقعة داخل نطاق البلدية.

هذا واستمع رئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل الجبل الأخضر خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمقر ديوان المجلس، لمطالب أهالي المنطقة الساحلية والمتمثلة في صيانة مدرسة على بن أبي طالب العامة، ومشكلة مياه الشرب، وذلك بعد توقف عمل شركة التحلية بسبب كثرة الأعطاب، فضلاً عن توقف الآبار عن الضخ.

وفي ختام الاجتماع أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل الجبل الأخضر، تعليماته لمكتب المشروعات بصيانة وتحوير المدرسة المتهالكة، وصيانة وتشغيل الآبار الواقعة بمنطقة بوترابة على وجه السرعة. (وال- الساحل) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال