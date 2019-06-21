معتوق يتهم السراج بالخيانة العظمى للوطن

اتهم الكاتب الصحفي عبدالحكيم معتوق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بالخيانة العظمى ضد الوطن والتحالف مع الإرهابيين واستجلاب عناصر تنظيم داعش والقاعدة إلى ليبيا.

وقال معتوق في ورقة تحليلية بعنوان (سراج الوهم) خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “قالوا لنا بأن فائز السراج لديه (نوستالجيا الجذور) أي الحنين إلى الأصول التركية .. فقلنا لهم ربما تليب.. بعد أن أحتضنه النظام السابق هو وأسرته .. وتنفذ واستفاد أكبر من باقي الليبيين .. قالوا لنا لقد جندته المخابرات البريطانية .. واشترى له الإنجليز بيتا في لندن .. واقترحوه ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي .. ليسهل لهم تنفيذ مشروعهم .. فقلنا .. هذه رواية غير دقيقة .. قالوا جيء به على ظهر (فرقاطة) فقلنا لهم هذه مخرجات التغيير .. الذي رعته الأمم المتحدة .. لتغيب إرادة الليبيين وتعيدهم إلى ما قبل قيام الدولة الوطنية..قالوا لنا .. ولكنه تاجر أبواب بسيط .. ولا قبل له بالسياسة.. ولا بالفكر والثقافة والصحافة .. فقلنا هذا هو المطلوب .. ولكي يتعلم الحجامة (الحلاقة) في رؤوس اليتامى ..

اليوم وقد تحالف مع الإرهابيين والمجرمين وأغدق عليهم بعشرات الملايين من قوت الفقراء والمساكين .. واستجلب داعش والقاعدة لذبح النساء والأطفال الليبيين .. وأضحى ينفذ تعليمات سيده سلطان الباب العالي بشكل فاضح .. ويبتاع منه خردة السلاح .. ليدمر ما بقى من أحلام الوطنيين ..

نقول لقد فاق بحماقته وسفهه وأنبطاحه وأرتهانه .. حدود المنطق .. فلا مندوحة من دعم الجيش الوطني الليبي لتقريب يوم الخلاص للمحرومين والمقهورين .. الذين زجت بهم مليشياتهم في أقبية الظلام لا لشيء إلا لأنهم قالوا نريد وطن .. ويخرجون ليقبضون عليه .. ويحاكمه الشرفاء بتهمة الخيانة العظمى .. أو تسحله أقدام الشعب الذي أستغفله وجوعه .. وتركه في العراء .. خدمة لأجندات خارجية .. والتمسك بالسلطة والتي عبر عنها في كل مواقفه بأنها المرض والهوى”، بحسب تعبيره.

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