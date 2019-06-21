النهر الصناعي يعلن الانتهاء من صيانة المسار الشرقي لمنظومة الحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الانتهاء من صيانة المحطة رقم (586) الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفاره بمدينة زليتن التي تعرضت للاعتداء من قبل أحد المواطنين منذ شهر الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية مصراته -زليتن -الخمس -القره بوللي والمناطق المجاورة لها.

وأكد مصدر من غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونه سهل الجفاره بعودة تدفق مياه النهر الصناعي عبر المسار الشرقي ووصولها إلى مدن زليتن -مصراته -الخمس والمناطق المجاورة لها أمس الخميس، مؤكداً وصولها إلى القره بوللي وضواحيها غداً السبت 22 يونيو 2019.

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