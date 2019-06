المحجوب: الميليشيات تستخدم مطار طرابلس لاستلام الأسلحة التركية

المتوسط:

أكد آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، أن “المليشيات الإسلامية التي تسيطر على طرابلس لم تتردد يوما في استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية ، أن “العناصر الإرهابية تستخدم مطار معيتيقة المدني كغرفة سيطرة وتحكم وقاعدة إطلاق للطائرات التركية بدون طيار”.

وأكمل المحجوب، أن “الميليشيات استخدمت ميناء طرابلس المدني كنقطة لاستلام العربات العسكرية المصفحة القادمة من تركيا والأسلحة والذخائر الإيرانية”.

