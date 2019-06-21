انتشال جثتين لطفلين جراء سقوط عمارة وسط طرابلس

قالت الهيئة السلامة الوطنية في طرابلس إنه تم انتشال جثتين لطفلين تترواح أعمارهم مابين 10 و 15 سنه من تحت أنقاض العمارة التي سقطت، و بها غرفتين بشقة بشارع شوقي وسط العاصمة. ولم تكشف بعد الأسباب وراء سقوط العمارة.

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