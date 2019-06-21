السفير الألماني يلتقي مجموعة من عمداء البلديات على مأدبة عشاء

التقى سفير ألمانيا لدي ليبيا «أوليفر أوفتشا»، اليوم الجمعة، مع عمداء بلديات غدامس، نالوت، البوانيس، إدري الشاطي، الشويرف، جنزور وأبو سليم. وقال السفير الألماني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إنه لمن دواعي سروري أن نستضيف عمداء بلديات غدامس، نالوت، البوانيس، إدري الشاطي، الشويرف، جنزور وأبو سليم لتناول العشاء. مناقشة مثمرة حول الأهمية العملية والسياسية للحكم المحلي. ونخباً للصداقة الليبية الألمانية”.

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