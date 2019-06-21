ارتفاع حالات الطوارئ بمستشفى طرابلس خلال العام الجاري

كشفت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، أن أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي (ثاني أكبر مستشفيات العاصمة) شهدت ارتفاعًا في عدد حالات الدخول بلغ 44476 حالة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري. وأكد مدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للوزارة، أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى تشهد “تحسنًا كبيرًا” في الآونة الأخيرة، بفضل الجهود التي بذلها وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” الذي “يولي اهتمامه باستعادة الدور الهام الذي يلعبه مستشفى طرابلس المركزي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال توفير احتياجاته.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الهوني يميط اللثام عن “مقبرة المياة”
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
منظمة إنسانية: إيطاليا تسعى لمنع إنقاذ المهاجرين وتُجبرهم على الانتقال لبلد يعاني الحرب
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الحاسي: تصدع الميليشيات يسرع عملية حسم معركة طرابلس
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
السفير الألماني يلتقي مجموعة من عمداء البلديات على مأدبة عشاء
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك