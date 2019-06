الحاسي: تصدع الميليشيات يسرع عملية حسم معركة طرابلس

المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي ، أن “تصدع الميليشيات يتسع بشكل لافت خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي ينشق فيها ضباط وأفراد من قوات حكومة الوفاق “.

وأكمل الحاسي، في تصريحات صحفية له ، أنه “هناك المزيد من الانشقاقات في صفوف الميليشيات بالتزامن مع انتصارات الجيش في مختلف محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس”.

وأضاف الحاسي، أن ” الانشقاقات في صفوف الميليشيات غيرت كثيرا موازين القوى وقواعد الاشتباك بما يُسرع عملية حسم معركة تحرير طرابلس وفق الخطة المرسومة لها”.

