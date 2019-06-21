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الحاسي: تصدع الميليشيات يسرع عملية حسم معركة طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي ، أن “تصدع الميليشيات يتسع بشكل لافت خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي ينشق فيها ضباط وأفراد من قوات حكومة الوفاق “.

وأكمل  الحاسي، في تصريحات صحفية له ، أنه “هناك المزيد من الانشقاقات في صفوف الميليشيات بالتزامن مع  انتصارات الجيش في مختلف محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس”.

وأضاف الحاسي، أن ” الانشقاقات في صفوف الميليشيات غيرت كثيرا موازين القوى وقواعد الاشتباك بما يُسرع عملية حسم معركة تحرير طرابلس وفق الخطة المرسومة لها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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