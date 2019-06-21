«أوقاف الوفاق» تعلن تفاصيل التكاليف المالية للحج هذا العام

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، عن التكاليف والقيم المالية للحجاج الليبيين الذين سيؤدون الفريضة هذا العام «وفق المستويات المتاحة للإقامة» في الأراضي المقدسة، مؤكدة أنها انتهت «من التسهيلات المالية والترتيبات التابعة لها».

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تكاليف الحج «تتفاوت بتفاوت العقود المبرمة بناء على المسافة بين أماكن الإقامة والحرم»، مؤكدة «أن زيادة القيم ونقصانها لا يؤثر مطلقًا في مستوى الخدمات المقدمة بجميع الفنادق بمكة والمدينة، وأنها جميعًا على مستوى واحد من الدرجة الممتازة».

كما أكدت الهيئة «وجود حافلات دائمة تغطي جانب قرب المسافة وبعدها عن الحرم؛ باستثناء أوقات الذروة، مما لا يدع مجالا للقلق بهذا الخصوص»، لافتة إلى أنها «لجأت إلى هذا التفاوت بفنادق مكة لعدم وجود فندق فيها يستوعبُ كاملَ العدد المخصص للحجاج الليبيين في مكان واحد، وبنفس القيمة والتكلفة المخصصة، مع الارتفاع الباهض لأسعار الإقامة بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم، مما يثقل كاهل الحاج الليبي بما يمكن الاستغناء عنه».

وأوضحت الهيئة أن القيم المالية للحج هذا العام ستكون على ثلاثة مستويات: «المستوى الأول فندق (أنجم)، بتكلفة (7705) د.ل» و«المستوى الثاني فندق (التيسير)، بتكلفة (5250) د.ل» و«المستوى الثالث فندق (روابي)، بتكلفة (4955) د.ل».

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