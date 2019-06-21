سلامة يشكر ريبيرو بعد سنتين من العمل الإنساني ويرحّب بخلفها

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة عن بالغ شكره لنائبته ومنسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ماريا دو فال ريبيرو، بعد سنتين على رأس مهمتها في ليبيا.

وقال الممثل الخاص في بلاغ نشرته البعثة “أشكر جزيل الشكر الزميلة ماريا دو فال ريبيرو على الجهود الكبيرة التي قامت بها خلال عامين ونصف كمنسقة للأعمال الانسانية وكنائبة للممثل الخاص في ليبيا لاسيما خلال الظروف الدقيقة، والمأسوية أحيانا، التي مرت على المدنيين وما زالت.”

وأشاد سلامة بما قامت به خلال فترتها قائلا: “لقد اهتمت بالنازحين والمهجرين وعموم من تضرر جراء الاحداث في ليبيا بالتنسيق الدائم مع رئاسة البعثة ومع وكالات الأمم المتحدة التابعة لها.”

وفي الوقت نفسه، رحب غسان سلامة بنائب الممثل الخاص الجديد يعقوب الحلو مشيدا ب”خبرته الواسعة في هذا المجال، لاسيما في سوريا وليبيريا وغيرها من الدول.”

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