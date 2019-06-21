شندب يكشف تحضيرات ‘المليشيات’ للانتقال إلى مصراتة

أكد الإعلامي اللبناني علي شندب، عن المجموعات المسلحة استشعرت قرب دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس.

وقال شندب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن الاخبار عن نقل منظومة مصرف ليبيا المركزي إلى مصراتة تزامنا مع تحويل الطيران المدني إليها بفعل الاشتباكات في معيتيقة، تحضير وتبرير لتكون مصراتة المقر البديل عن العاصمة طرابلس، ما يعني استشعار ميليشيات فبراير بقرب دخول الجيش العربي الليبي إليها”.

وكان شندب قد كشف في تدوينة سابقة، أن الاشتباكات العنيفة بين من وصفهم بكتائب ميليشيات فبراير في مدينة تاجوراء أدت إلى إغلاق مطار معيتيقة الذي يقع بين طرابلس وتاجوراء وقد حولت حركة الطيران المدني إلى مطار مصراتة.

الاخبار عن نقل منظومة #مصرف_ليبيا_المركزي الى #مصراتة تزامنا مع تحويل الطيران المدني اليها بفعل الاشتباكات في معيتيقة،… Posted by ‎Ali Chendeb علي شندب‎ on Friday, June 21, 2019

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