تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، تعيين المسؤول الأممي يعقوب الحلو نائبا لممثله الخاص في ليبيا، غسان سلامة، ومنسقا مقيما للأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في البلاد.

ويخلف يعقوب الحلو، من السودان، الأيرلندية ماريا دو فالي ريبيرو.

وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم، إن «الحلو تولى هذا المنصب نظرا لتمتعه بمجموعة من الخبرات المتميزة في هذا المجال وفي عمله بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة، إذ كان قد شغل منذ عام 2016 منصب المنسق المقيم في ليبيريا، وعمل حتى عام 2018 نائبا للممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية هناك، كما كان أيضا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

ومن عام 2013 إلى عام 2016، شغل الحلو منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنسق الإنساني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا. كما كان أيضا مديرا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في جنيف (2010-2013) وممثلا إقليميا للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومقره الرياض (2009-2010).

وفي جمهورية تنزانيا المتحدة عمل الحلو ممثلا لمفوضية شؤون اللاجئين في الفترة بين (2006 و2009) ومنسقا للشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (2005-2006)، ورئيسا لبعثة مفوضية شؤون اللاجئين هناك (2003-2005).

وحصل يعقوب الحلو على درجة ليسانس في القانون، حيث تخرج من جامعة الخرطوم، السودان في عام 1986.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

