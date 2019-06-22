عودة الرحلات لمطار معيتيقة

متابعة|218

استأنف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس رحلاته في وقت متأخر ليل الجمعة معلناً عبر صفحته الرسمية عن طائرات أقلعت وأخرى حطت بمدرج المطار من وإلى مطارات الاسكندرية وجدة وتونس والخرطوم واسطنبول.

يشار إلى أن الملاحة الجوية في مطار معيتيقة توقفت لساعتين ليتم إعادة فتحها من جديد ليستقبل أولاً طائرة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار اسطنبول الدولي .

ويأتي هذا التوقف بعد سقوط 3 قذائف هاون على المطار مساء أمس الجمعة وكان مصدر لـ 218 قد أفاد أن مجموعات من كتيبة رحبة الدروع وأخرى تنتمي إلى لواء الصمود قامت بهذا العمل من أجل الضغط لإطلاق سراح رفقائهم الموجودين داخل سجون تابعة لقوة الردع الخاصة.

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