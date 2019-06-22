غوتيرش يعين نائباً جديداً لغسان سلامة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة تعيين المسؤول الأممي يعقوب الحلو نائبا لممثله الخاص في ليبيا، ومنسقاً مقيماً للأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في البلاد.

يخلف يعقوب الحلو، من السودان، ماريا دو فالي ريبيرو ،من أيرلندا .. وحسب صفحة أخبار الأمم المتحدة التي أوردت النبأ فقد “أعرب الأمين العام عن امتنانه لمساهمتها المتميزة وخدماتها المتفانية في دعم تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة هناك”.

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ملحق – تعريف بالنائب الجديد :

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يعقوب الحلو _ سوداني الجنسية _ له مجموعة من الخبرات المتميزة في هذا المجال وفي عمله بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة .. شغل منذ عام 2016 منصب المنسق المقيم في ليبيريا، حيث عمل حتى عام 2018 نائبا للممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية .. كما كان أيضاً الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من عام 2013 إلى عام 2016، شغل الحلو منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنسق الإنساني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا.

عمل مديرا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في جنيف (2010-2013).

ممثلا إقليميا للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومقره الرياض (2009-2010).

عمل الحلو في جمهورية تنزانيا المتحدة ممثلاً لمفوضية شؤون اللاجئين في الفترة بين (2006 و2009) ومنسقاً للشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (2005-2006)، ورئيسا لبعثة مفوضية شؤون اللاجئين هناك (2003-2005).

حصل يعقوب الحلو على درجة ليسانس في القانون، حيث تخرج من جامعة الخرطوم، السودان في العام 1986 .

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