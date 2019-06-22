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انقاذ 199 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

تمكنت عناصر دوريات حرس السواحل بالقوات البحرية في طرابلس على مدار الأيام الثلاثة الماضية من إنقاذ خمسة قوارب مطاطية كانت تبحر شمال شواطىء العاصمة شرقاً وغرباً وعلى متنها 199 مهاجر غير قانوني.

ينتمي المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى جنسيات أفريقية مختلفة، من مصر والسودان والصومال والسنغال واريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان، ومن القارة الأسيوية 8 مهاجرين من بنغلاديش. قام منتسبو خفر السواحل من فورهم بعد الانقاذ بنقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات إلى نقاط طرابلس ومصفاة الزاوية والخمس .

تم إنزال جميع المهاجرين وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم ليُسلموا من ثَم إلى “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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