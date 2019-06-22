انقاذ 199 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

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تمكنت عناصر دوريات حرس السواحل بالقوات البحرية في طرابلس على مدار الأيام الثلاثة الماضية من إنقاذ خمسة قوارب مطاطية كانت تبحر شمال شواطىء العاصمة شرقاً وغرباً وعلى متنها 199 مهاجر غير قانوني.

ينتمي المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى جنسيات أفريقية مختلفة، من مصر والسودان والصومال والسنغال واريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان، ومن القارة الأسيوية 8 مهاجرين من بنغلاديش. قام منتسبو خفر السواحل من فورهم بعد الانقاذ بنقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات إلى نقاط طرابلس ومصفاة الزاوية والخمس .

تم إنزال جميع المهاجرين وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم ليُسلموا من ثَم إلى “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” .

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