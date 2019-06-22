يعقوب الحلو نائباً لرئيس البعثة خلفا لماريا ريبيرو

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بنائبه الجديد للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو خلفا لنائبته ماريا ريبيرو، معربا عن شكره، على الجهود الكبيرة التي قامت بها خلال عامين ونصف، كمنسقة للأعمال الانسانية وكنائبة للممثل الخاص في ليبيا؛ لاسيما خلال الظروف الصعبة، التي تمر على المدنيين.

وقال سلامة في بيان له نشره موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه يتطلع بأمل لالتحاق زميله الحلو، كنائب لرئيس البعثة وكمنسق للشؤون الإنسانية، معربا عن تقديره لخبرته الواسعة في هذا المجال، لاسيما في سوريا وليبيريا وغيرها من الدول.

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