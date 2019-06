القوات البحرية: إنقاذ 199 مهاجرا على سواحل طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، أيوب قاسم، إنقاذ (199) مهاجر ا غير شرعي على متن 5 قوارب مطاطية، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

وأوضح قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) قامت بعمليات الإنقاذ خلال الأربعاء والخميس والجمعة 19 و20 و21 يونيو 2019م.

وأفاد قاسم، بأنه اشترك في عمليات الإنقاذ كل من: الزورق (فزان) من قطاع طرابلس الذي قام بثلاث عمليات إنقاذ بواقع عملية واحدة أيام الأربعاء 19يونيو 2019م حيث تمكن من إنقاذ (9) مهاجرين، والخميس 20 يونيو 2019م تم إنقاذ (17) مهاجر، والجمعة 21 يونيو 2019 م تم إنقاذ (40) مهاجر، وبالتالي يكون ما تم إنقاذه من قبل الزورق (فزان) عدد (56)مهاجر. كانوا جميعهم على متن ثلاث قوارب مطاطية.

وأضاف قاسم، أن ” الزورق (تليل) من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة يوم الأربعاء 19 يونيو تمكن فيها من إنقاذ (30) مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي، أما الزورق (اوباري) من القطاع الأوسط فقام بعملية إنقاذ واحدة يوم الجمعة 21 يونيو 2019م تمكن فيها من إنقاذ (103) مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي”.

وأشار قاسم إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة (السودان، جنوب السودان، السنغال، الصومال، مصر، أريتريا، أثيوبيا) بالإضافة إلى (8) من بنغلاديش، ويوجد ضمن المهاجرين عدد قليل من النساء لم نتحصل على العدد الإجمالي لهن.

وأوضح قاسم، أنه تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات (نقطة طرابلس لحرس السواحل بالقاعدة، نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل، نقطة الخمس لحرس السواحل)

وأكد قاسم، أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ( طرابلس، الزاوية، الخمس).

