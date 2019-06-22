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الخارجية الأمريكية: حكومة الوفاق تتعامل مع شبكات إجرامية في مجال الهجرة غير القانونية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجماعات المسلحة والمسؤولين في حكومة الوفاق يتعاونون مع شبكات إجرامية في مجال الهجرة غير القانونية .

ونقلت صحيفة المرصد عن تقرير للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، أن ارتفاع معدل الفساد بحكومة الوفاق، وعدم وجود سيطرة حقيقية للسراج على الجماعات المسلحة التابعة لوزاراته، حال دون مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر بالشكل المطلوب؛ إضافة إلى أن مراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها سلطات مكافحة الهجرة غير القانونية بها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن حكومة الوفاق فشلت في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية، معتبرا أن المليشيات مستمرة في ملء الفراغ الأمني تحت مسميات عديدة مرتكبة العديد من الانتهاكات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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