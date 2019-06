المتوسط:

جدد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، التأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، داعيا لإنهاء الصراع المسلح في ليبيا والذهاب نحو حل للأزمة عبر اتفاق جميع الأطراف دون إقصاء لأي طرف.

وحث السلمي، باسم البرلمان العربي في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بالقاهرة، جميع الأطراف في ليبيا «باسم الدين وباسم الأخوة وباسم العروبة، على تغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح» بحسب ما نقل موقع البرلمان العربي الإلكتروني.

وتابع السلمي «إنهاء الاقتتال سوف يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب الشعب الليبي مزيداً من المعاناة».

وفي إشارة إلى مبادرات تتمسك بإقصاء فاعلين في حل الأزمة، اعتبر رئيس البرلمان العربي أن “حل الأزمة لا يكون إلا حلاً سلمياً، يتفقُ عليه جميع الأطراف الليبية دون إقصاءٍ لأي طرف”

The post البرلمان العربي: حل الأزمة الليبية لن يكن إلا سلمياً باتفاق جميع الأطراف دون إقصاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية