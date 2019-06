“ملف الهجرة” على طاولة داخلية الوفاق ورئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق، محمد الشيباني برئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لبحث سبل إيجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة التونسية مناقشة أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء، والإسراع في عملية الترحيل وإعادة التوطين في بلادهم أو بلد ثالث.

