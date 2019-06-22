تعليم الوفاق تشدد على إكمال المنهاج الدراسي

أصدرت مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء التابع لوزارة تعليم الوفاق سمية ميلاد راشد تعميما بشأن استئناف العام الدراسي 2018 – 2019 بعد توقفه.

وأشار التعميم الموجه إلى رؤساء أقسام المتابعة وتقييم الأداء في البلديات إلى مسألة إدراج يوم السبت ضمن الأيام الدراسية الاعتيادية وفقا للخطة المعتمدة من وزارة تعليم الوفاق بسبب ظروف البلاد الاستثنائية ولتحقيق استكمال المناهج الدراسية بالكامل.

وطالب التعميم رؤساء أقسام المتابعة وتقييم الأداء في البلديات بموافاة إدارة مكتب المتابعة وتقييم الأداء بشكل عاجل بتقارير عن سير انتظام الدراسة وحضور المعلمين والطلبة خلال أيام السبت في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل الموافق الـ24 من يونيو الجاري مرفقة بنسخة ضوئية من كشف الحضور والانصراف.

وتضمن التعميم مطالبة رؤساء الأقسام بإرسال الإجراءات المتخذة من مراقبة التعليم ضد المخالفين لتنفيذ تعليمات وزارة تعليم الوفاق ومن أقفلوا المدارس بوجه الطلبة على أن يتم كل ذلك عبر مندوبي أقسام المتابعة وتقييم الأداء في البلديات أو عبر البريد الإلكتروني:[email protected] للمناطق البعيدة.

واختتم التعميم بالإشارة إلى تحمل المخالفين لهذا التعليمات المسؤولية الكاملة عن ذلك مبينا أن الأمر في غاية الأهمية ويجب أن يتم إيلاؤه جلَّ الاهتمام لكونه من الأولويات.

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