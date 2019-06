أوضاع المهاجرين محور مباحثات وكيل داخلية الوفاق وسفير هولندا

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق، محمد الشيباني، سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز”.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة التونسية استعراض أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء.

واقترح الشيباني، خلال اللقاء بعض الحلول ونوعية المساعدات المطلوبة لإنجاح سير العمل في مكافحة ظاهرة الهجرة، مؤكداً أن ليبيا ليس المقصد لهؤلاء المهاجرين بل تعتبر دولة عبور بالنسبة لهم إلى دول أوروبا.

