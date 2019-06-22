اللواء المنفور: تدمير طائرة “انتونوف-26” جراء سقوط قذائف اطلقتها مليشيا على معيتيقة

طرابلس-العنوان

قال قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد المنفور، إن الضربات التي وجهت لمطار معيتيقة بقذائف الهاون، يوم الجمعة، من قبل مليشيا تابعة لحكومة الوفاق تسببت في تدمير طائرة شحن عسكرية من نوع “انتونوف-26” تابعة للقوات الجوية.

وأعرب المنفور، في تصريح خاص لصحيفة العنوان، عن تأسف غرفة عمليات القوات الجوية على تدمير الطائرة وانتهاك سلامة الطيران المدني.

وأشار المنفور، إلى أن تلك الضربات تعد انتهاكًا صريحًا وفاضحًا من قبل مليشيا هدفها إثارة الرعب بين الناس ولا يهمها مصلحة الوطن.

وأفاد المنفور، أن الهدف من تلك الضربات هو إخراج ما تبقي من سجناء لدى مليشيا “قوة الردع الخاصة” للحاجة إليهم في محاور القتال بعد الخسائر أمام القوات المسلحة.

كما أن هدفها، هو نقل الطيران المدني إلى مطار مصراته، وإبعاد الأعين عن الطائرات التركية حتى لا يتواجد من هو مشكوك في ولائه للمليشيات.

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