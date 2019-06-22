مساع لترحيل المهاجرين غير القانونيين من ليبيا

التقى وكيل وزير داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني برئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وجرى خلال اللقاء وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق بحث سبل إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي تواجه المهاجرين غير القانونيين في مراكز الإيواء على الأراضي الليبية.

وشهد جانب من اللقاء تدارس سبل تسريع ترحيل هؤلاء المهاجرين غير القانونيين من ليبيا وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم التي أتوا منها أو توطينهم في بلد آخر.

هذا وأتى اللقاء على هامش مشاركة الشيباني في أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لبرنامج إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية الذي تحتضنه العاصمة التونسية تونس.

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