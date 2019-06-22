توقعات طقس ليبيا يومي السبت والأحد

أصدر موقع طقس ليبيا نشرة بتوقعات الأحوال الجوية ليومي السبت والأحد في مناطق البلاد.

وأشارت النشرة إلى واقع الأجواء في مناطق الشمال الغربي طرابلس والساحل الغربي شرق طرابلس إلى مصراتة وسهل الجفارة ومسلاتة وترهونة والجبل الغربي وباطن الجبل ومزدة ونسمة وبني وليد ووادي زمزم وأبو نجيم، مبينة أن درجات الحرارة على المناطق الساحلية تتراوح بين الـ33 والـ37 درجة مئوية فيما تكون بين الـ38 والـ41 على مناطق الدواخل وتصل إلى 44 درجة مئوية في غرب سهل الجفارة وباطن الجبل.

وفيما يخص مناطق الخليج والشمال الشرقي سرت والخليج من إجدابيا إلى سهل بنغازي والجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي والبطنان والجغبوب ومرادة والواحات ستتراوح درجات الحرارة في المناطق الساحلية بين الـ28 والـ31 درجة مئوية فيما تكون بين الـ32 والـ34 على المناطق الداخلية من الجبل الأخضر وتكون على باقي مناطق الدواخل بين الـ35 والـ39.

أما في مناطق الجنوب الغربي غدامس والحمادة والقريات والشويرف والجفرة والحساونة والهروج وسبها والشاطئ وأوباري ووادي عتبة ومرزق والقطرون والعوينات وغات تتراوح بين الـ38 والـ41 درجة مئوية وتصل إلى 43 درجة في غدامس.

وفي مناطق الجنوب الشرقي السرير والكفرة وتازربو تتراوح درجات الحرارة بين الـ38 والـ40 درجة مئوية.

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