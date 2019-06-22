جهود لتطوير التعليم في ليبيا

قدّم فريق العمل التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” خلاصة شاملة لنتائج عمل الأيام الـ5 الأولى لورشة عمل تنظمها الوكالة بشأن التعليم في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة تعليم الوفاق جرى تقديم هذه الخلاصة في إطار مشروع إعداد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا خلال لقاء فريق عمل الوكالة الأميركية بفريق عمل من الوزارة ترأسه الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم عبد المنعم أبو لائحة وعضوية عدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب في وزارة تعليم الوفاق في العاصمة التونسية تونس.

وأشار البيان إلى أن الفريق الأميركي تطرق للخطوات المستقبلية لمشروع إعداد الرؤية التي تعتزم الوكالة اتخاذها بالتعاون مع وزارة تعليم الوفاق فيما أكد الفريق أنه سيتابع ميدانيا خلال الأيام المقبلة سير العمل بكل الوحدات الإدارية والفنية والتعليمية التابعة لوزارة تعليم الوفاق ليتم تقديم التقرير المبدئي للمشروع في مطلع يوليو المقبل على الأرجح.

هذا وتسعى وزارة تعليم الوفاق من خلال عملها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” لإعداد رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا ووضع استراتيجية تربوية جديدة تواكب التطور الذي شهده الميدان التربوي حديثا في مختلف المجالات.

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