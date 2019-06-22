الشيباني: ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير القانونيين

عقد وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اجتماعا مع السفير الهولندي في ليبيا.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن اللقاء بحث أوضاع المهاجرين غير القانونيين في مراكز الإيواء الليبية.

وشدد الشيباني خلال الاجتماع على وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه بوصف الاتحاد شريك للمجلس والحكومة في ملف الهجرة غير القانونية.

وقدم الشيباني خلال اللقاء مقترحا بشأن بعض الحلول ونوعية المساعدات المطلوبة لإنجاح العمل الهادف إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية مجددا موقف ليبيا المؤكد على أن الأراضي الليبية ليست مقصدا للمهاجرين غير القانونيين بل أراضي عبور لأن المقصد هو أوروبا.

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