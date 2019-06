بعد انهيار عقار في محلة الخير.. بلدي طرابلس يحمل هذه الجهات المسؤولية

المتوسط:

حمل المجلس البلدي بطرابلس المركز، المسؤولية القانونية للجهات العامة المالكة للعقارات المتهالكة في المدينة، بعد سقوط جزئي بإحدى العمارات بمحلة الخير أمس الجمعة، مما أسفر عن مصرع طفلين، وجرح والدهما.

وطالبت البلدية في بيان، الجهات المسؤولة التي تتمثل في مصلحة أملاك الدولة والهيئة العامة للأوقاف وأصحاب الأملاك الخاصة، والجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الإسكان والمرافق والأجهزة ذات العلاقة، طالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول السريعة والعملية حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

