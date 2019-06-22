“الوكالة الأمريكية للتنمية” تقدم رؤية مستقبلية للتعليم في ليبيا

المتوسط:

قدم فريق العمل التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع فريق عمل من وزارة التعليم برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور “عبد المنعم أبولائحة”، وبعضوية عدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، حوصلة شاملة لنتائج أعمال الخمسة الأيام الأولى لورشة العمل التي تنظمها الوكالة ضمن مشروع إعداد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا.

و أوضح عضو فريق الوكالة – مستشار التخطيط الاستراتيجيى و الجودة “مارك وال” الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها وكافة المشاكل والمعوقات التي واجهت سير العمل طيلة الأيام الخمسة الأولى للورشة، مبدياً رضاه التام عن التعاون الذي لمسه من جميع المشاركين في فعاليات الورشة وحرصهم اللامحدود على بذل كل ما بوسعهم و تقديم أفضل مالديهم من أجل إنجاح المشروع .

كما وأوضح “وال” في سياق حديثه الخطوات المستقبلية لمشروع إعداد الرؤية والتي تعتزم الوكالة اتخاذها بالتعاون مع وزارة التعليم، موضحاً بأن فريق عمل الوكالة سيتابع في الأيام القادمة ميدانيا وعن كثب سير العمل بكل الوحدات الادارية و الفنية والتعليمية التابعة لوزارة التعليم.

هذا و رجح “وال” بأن يقوم فريق عمل الوكالة بتقديم تقريره المبدئي للمشروع مع مطلع شهر يوليو الجاري على حد تقديره.

وفي ذات السياق قام المدير المحلي لمكتب الوكالة الأمريكية في ليبيا “كلينتون واين” بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بفعاليات الورشة والتقي خلالها بفريق عمل الوكالة و أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والتقافة والعلوم ومستشار الوزير للتعاون الدولي “أحمد الشنطة”، حيث ناقش معهم حجم الأعمال المنجزة والصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل بالمشروع وبحث سبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

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