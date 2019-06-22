مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم السبت، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية أسطنبول 03:40 المؤجلة عن يوم أمس

الافريقية الكفرة 08:30

الليبية الاسكندرية 10:30 المؤجلة عن يوم أمس

البراق طرابلس 10:10

الافريقية طرابلس 10:30

الليبية عمان لم يحدد الموعد

الافريقية الاسكندرية 14:20

الليبية الاسكندرية 15:00 المؤجلة عن يوم أمس

الليبية الاسكندرية لم يحدد الموعد

الراحلة طرابلس ملغية

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية اسطنبول 09:00 المؤجلة عن يوم أمس

البراق طرابلس 09:10

الافريقية طرابلس 09:30

الافريقية الكفرة 13:00

الليبية عمان لم يحدد الموعد

الراحلة طرابلس الغيت

البراق طرابلس 19:40

الليبية الاسكندرية لم يحدد الموعد

الافريقية الاسكندرية 20:30

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