المتوسط:

أعلن قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش، محمد المنفور، تدمير طائرة شحن عسكرية من نوع “انتونوف-26” تابعة للقوات الجوية جراء الضربات التي وجهتها قوات الوفاق لمطار معيتيقة بقذائف الهاون، أمس الجمعة.

وكشف المنفور، أن هدف قوات الوفاق من هذا القصف، هو نقل الطيران المدني إلى مطار مصراته، وإبعاد الأعين عن الطائرات التركية حتى لا يتواجد من هو مشكوك في ولائه للمليشيات.

وأعرب المنفور، عن تأسف غرفة عمليات القوات الجوية على تدمير الطائرة وانتهاك سلامة الطيران المدني، لافتا إلى “أن تلك الضربات تعد انتهاكًا صريحًا وفاضحًا من قبل قوات هدفها إثارة الرعب بين الناس ولا يهمها مصلحة الوطن”.

وأفاد المنفور، أن الهدف من تلك الضربات هو إخراج ما تبقي من سجناء لدى مليشيا “قوة الردع الخاصة” للحاجة إليهم في محاور القتال بعد الخسائر أمام الجيش.

The post “المنفور” يكشف أهداف قوات الوفاق من قصف مطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية