عائلة غرغور تتسلم مبلغ 262 مليون دولار من وديعة لمصرف ليبيا الخارجي

في شهر مارس من عام 2019 أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكماً بالحجز على أموال الدولة الليبية في مصر والتي تشمل أموال في حسابات كلاً من:

الخطوط الجوية الليبية

بنك قناة السويس

شركة ليبيا للإستثمار

شركة ليبيا أويل

االشركة العربية للمشروعات السياحية

الشركة العربية البحرية لنقل البترول

فندق شيراتون

البنك المركزي الليبي

وأتى هذا القرار بعد أن رفعت عائلة غرغور دعوى قضائية تطالب فيها بالتعويض عن أملاك العائلة وأراضيها التي صادرتها الدولة الليبية في فترة حكم القذافي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وبعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة حكمها استلمت عائلة “غرغور” يوم الأربعاء مبلغ 262 مليون دولار.

الحكومة الليبية وبعد إصدار المحكمة حكمها قامت بالاستئناف لدى محكمة القاهرة “الدائرة 23” المدنية ولكن المحكمة رفضت الاستئناف وأوضحت أنه وعلى المستأنف وبصفة مستعجلة تحويل المبلغ المحجوز لحساب عائلة غرغور.

يذكر أن الأرض التي صادرتها الدولة الليبية تقع في طريق السواني بن يادم العزيزية وتبلغ مساحتها 190 هكتاراً وهي مسجلة بسند رقم 4814 مسلسل 19379 من الملكية الليبية ولاية طرابلس.

وقد سجلت الدعوى القضائية تحت رقم 2236 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة.

التعويض كان من اموال وديعة لمصرف ليبيا الخارجي في بنك السويس

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