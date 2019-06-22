الشيباني يلتقي رئيس مفوضية شؤون اللاجئين وسفير هولندا بليبيا‎

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني في تونس مع رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبين المكتب الاعلامي للوزارة ان اللقاء ناقش اوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء والإسراع في عملية ترحيلهم الى بلادهم.

كما التقى الشيباني بالعاصمة التونسية بسفير مملكة هولندا لدى ليبيا وناقش معه أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء وضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني من قبل الإتحاد الأوروبي باعتبارهم شركاء في ملف الهجرة.

واوضح المكتب الاعلامي ان الوكيل اقترح على السفير الهولندي بعض الحلول ونوعية المساعدات المطلوبة لإنجاح سير العمل في مكافحة ظاهرة الهجرة، مؤكداً أن ليبيا ليس المقصد لهؤلاء المهاجرين بل تعتبر دولة عبور بالنسبة لهم إلى دول أوروبا.

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