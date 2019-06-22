الخارجية الليبية: نسعى للحفاظ على سلامة العمال الفلبينيين

قدم وزير خارجية الفلبين تيودور لوكسين خلال اتصال هاتفي الشكر لوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة على الجهود التي بذلت من قبل ليبيا من أجل عودة المهندسين الثلاثة الذين كانوا مختطفين في الجنوب الليبي إلى بلادهم سالمين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن أحمد الذيب القائم بأعمال السفارة الليبية في العاصمة الفلبينية مانيلا استقبل في مقر السفارة المهندسين الثلاثة المفرج عنهم وذلك لتقديم الشكر للدولة الليبية بكل مؤسساتها على الجهود التي بذلت لعودتهم سالمين إلى بلادهم وجدد المهندسون الثلاثة شكرهم للسفارة الليبية على كل الخدمات التي تقدم للعمالة الفلبينية العاملة في ليبيا.

كما أشاد القائم بالأعمال في الفلبين بالعلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدا استمرار الحكومة الليبية في بذل كافة الجهود من أجل الحفاظ على سلامة وأمن العمال الفلبينيين وكل الرعايا الأجانب في ليبيا وتقديم كل أوجه المساعدة لهم.

وأعلن منتصف الشهر الماضي الإفراج عن 4 رهائن ثلاثة من الفلبين وآخر من كوريا الجنوبية كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة، غربي ليبيا، منذ العام الماضي أثناء عملهم كمهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه غرب ليبيا.

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