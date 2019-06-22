الفاندي: أهالي ترهونة ثابتون على موقفهم الداعم للقوات المسلحة وتحرير البلاد

ليبيا – أعلن رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة صالح الفاندي أمس الجمعة استعداد أهالي ترهونة للقتال والموت في سبيل الوطن، مؤكداً على وقوفهم مع القوات المسلحة وتحرير البلاد.

الفاندي دعا في تصريح خاص لصحيفة” المختار العربي” كل الليبيين إلى أن يمدوا أيديهم للصفح والتسامح للرقي بالوطن وبناءه، موجهاً التحية لكل أهالي ترهونة وكل من قضى نحبه من قبائل ليبيا دفاعاً عنها والجرحى الموجودين داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن قوات الجيش التي تتمركز في مواقع متعددة مثل مدن ترهونة وغريان وصبراتة ليست قادمة للنهب ولا للسرقة، مؤكداً أن ترهونة لا تدعم شخص بعينه بل تدعم الوطن وأهله.

وشدد على وقوف ترهونة ضد الظلم حتى تتحرر ليبيا وينتهي الاعتداء على المواطنين وأرزاقهم، معتبراً أن عزائم القوات التي تواجه الإرهاب وأهلهم لابد أن تكون قوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية