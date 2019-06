“داخلية الوفاق”: الأوضاع الأمنية تسير بشكل طبيعي بمنفذ رأس جدير

المتوسط:

أكدت وزارة الـداخلية أن الأوضـاع الأمـنية تـسير بـشكل طـبيعي بـمنفذ رأس جـدير الـبري، وبـأن الأجـهزة الأمـنية مـتواجدة بـالمنفذ وتـقوم بـواجـباتها عـلى أكـمل وجـه.

وبلغ عـدد الـمسافرين خـلال الأيـام الـماضية حـوالي 6000ألاف مـسافر قـاصدين جـمهورية تـونس عـبر مـنفذ رأس جـدير.

وتـحيي وزارة الـداخلية الـجهود الـتي تـبذلها مـديرية أمـن مـنفذ رأس جـدير الـحدودي والأجـهزة الأمـنية الأخـرى في حـفظ الأمـن, وحـفظ الـنظام داخـل الـمنفذ وتـقديم الـخدمات لـلمسافرين.

