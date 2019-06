المتوسط:

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، إرسال الجزائر مساعدات إنسانية لمدينة غات المتضررة من الفيضانات الأخيرة.

وأوضح حمزة، أن المساعدات التي أرسلت بطلب من ليبيا، تشمل 77 طنا من المواد الغذائية، و18 طنا من المياه المعدنية، وكميات من الأدوية، و 2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين و16 مضخة خاصة بالري.

