أفادت وزارة الـداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بـأن الـحركة بـمنفذ وازن الـبري تـسير بـشكل طـبيعي، وبـأن مـديرية أمـن الـمنفذ والأجـهزة الأمـنية تـؤدي الـمهام الـمكلفين بـها عـلى أكـمل وجـه.

وتـثمن وزارة الـداخلية الـجهود الأمـنية الـتي تـقوم بـها مـديرية أمـن مـنفذ وازن الـحدودي والأجـهزة الأمـنية الأخـرى، خـدمةً لـوطنهم ومـواطنيهم.

